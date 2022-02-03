Експорт українських товарів зріс на 53%

16:48 01 лютий Київ, Україна

Експорт товарів з України у січні 2022 року підвищився на 53,4%. Це якщо порівнювати із аналогічним періодом попереднього року. Його обсяг досяг 6,03 мільярда доларів.



Такі дані наводить Державна митна служба.



Обсяг імпорту товарів в Україну за перший місяць року зріс майже на 49% - до 6,25 мільярда доларів.



Обсяг негативного сальдо зовнішньої торгівлі товарами становить 220 мільйонів доларів, тоді як за січень попереднього року було 270 мільйонів.



Загалом експорт товарів минулого року збільшився на 18,9 млрд доларів (+38,3%) – до 68,2 млрд доларів. Імпорт товарів минулого року зріс на 19,3 млрд доларів (+35,6 млрд доларів)