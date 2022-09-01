Експорт товарів з України скоротився на чверть за пів року

18:35 15 серпня Київ, Україна

За даними Держслужби статистики, у першому півріччі 2022 року експорт скоротився на 24% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $22,732 млрд, імпорт – на 19,1%, до $25,2 млрд.



При цьому в червні, порівняно з травнем, сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 18,6% - до $3,576 млрд, імпорту - на 27,6%, до $4,984 млрд.



За шість місяців 2022 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі України зросло вдвічі - до $2,468 млрд з $1,227 млрд.



Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у червні було негативним і становило $1,408 млрд проти $889,9 млн у травні.



Коефіцієнт покриття експортом імпорту за шість місяців 2022 року становив 0,90 (у січні-червні-2021 – 0,96).