Експорт товару в Україні виріс на 10,41%

Експорт в Україні починає набирати обертів. Про це свідчать дані аналітиків, а також цифри Державної митної служби.

Обсяг експорту Україною товарів в жовтні склав $4,69 млрд, що на 1,31% перевищує показник аналогічного місяця 2019 року і на 10,41% вище в порівнянні з вересневим показником цього року.

Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка в Facebook. За його словами, поки за 10 місяців (рік до року) експорт демонструє падіння на 4,82%, імпорт - на 12,21%.