Експорт товару в Україні виріс на 10,41%

19:44 02 листопада Київ, Україна

Експорт в Україні починає набирати обертів. Про це свідчать дані аналітиків, а також цифри Державної митної служби.

Обсяг експорту Україною товарів в жовтні склав $4,69 млрд, що на 1,31% перевищує показник аналогічного місяця 2019 року і на 10,41% вище в порівнянні з вересневим показником цього року.

Фото: Минэкономики заявило о повышение товарооборота в Украине

Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка в Facebook. За його словами, поки за 10 місяців (рік до року) експорт демонструє падіння на 4,82%, імпорт - на 12,21%.

"Ще одна з позитивних новин: ми скоротили негативне сальдо на $3,97 млрд, тобто більш ніж удвічі", - написав Качка.