Експорт нафти США б'є рекорди

20:24 25 серпня Київ, Україна

Ніколи ще за останні 30 років, що Міністерство енергетики США збирає відповідні дані, експорт нафти та нафтопродуктів не перевищував 11 млн барелів на добу.

Найсильніше зросли постачання дизеля (на 20%). А експорт сирої нафти перевищив 4 млн барелів на добу другий тиждень поспіль — уперше з кінця 2015 року, коли було скасовано 40-річну заборону на її вивезення за кордон, повідомило Управління енергетичної інформації США (EIA).



Найближчими місяцями і наступного року такі обсяги експорту нафти стануть нормою, вважають галузеві аналітики, опитані Bloomberg. У 2023 році, за оцінкою Елізабет Мерфі з ESAI Energy, середньодобові поставки за кордон становитимуть 4,3 млн барелів. Нинішнього року аналітики ESAI, Rapidan Energy Group, Kpler очікують на вивезення 3,3-3,6 млн барелів. Минулого року країна постачала 3 млн барелів на добу.



Частково збільшення експорту пояснюється постачанням зі стратегічних резервів, про яке президент Джо Байден оголосив навесні. Воно закінчиться у жовтні, але експерти не чекають тривалого впливу цього факту на продажі за кордон, бо багато в чому вони пояснюються нарощуванням видобутку в США. Хоча воно йде поступово, відрізняючись від вибухових темпів на початку та наприкінці минулого десятиліття внаслідок розвитку сланцевого видобутку, цього року виробництво становитиме 11,9 млн барелів на добу, а наступного — 12,8 млн, за прогнозом EIA. Це буде вже вище за рекордний допандемічний показник — 12,3 млн у 2019 році.

Якщо на початку цього року видобуток у США був 11,6-11,7 млн, то з початку червня дорівнює або перевищує 12 млн барелів на добу. У міру зростання виробництва нафти для експорту ставатиме дедалі більше, оскільки переробні потужності США не нарощуються.



Американські барелі охоче беруть у Європі, що переживає енергетичну кризу, а також в Азії, де вони тіснять близькосхідних постачальників. Європа досі щодня закуповує у росії 1,1–1,3 млн барелів, хоча до початку війни в Україні морські постачання становили 1,6–1,7 млн.



Але з грудня в Європі набуде сили ембарго на імпорт російської нафти. Частково замінити її хоче Іран, але його перша мета у разі укладання домовленості щодо ядерної програми — відновити досанкційні поставки (0,6 млн барелів на добу).



Американські постачальники, які зайняли частку ринку в Європі, протягом найближчих двох років не відчуватимуть особливої конкуренції, тому що інші виробники, у тому числі в Північному морі та Східній Африці, не можуть похвалитися таким самим стійким збільшенням видобутку, вважає Конор Макфедден, директор з ринку європейської нафти трейдера Trafigura. Країни ОПЕК теж не можуть її наростити, а Саудівська Аравія, яка має вільні потужності, цього тижня, навпаки, дала зрозуміти, що було б добре обмежити виробництво. Так Ер-Ріяд намагається не допустити зниження ціни нафти, яка зі $125 у червні опускалася в серпні до $92 за барель.



Американська нафта більш легка і низькосірчиста, ніж російська Urals. Але європейські НПЗ, частина з яких пристосовані для роботи з високосірчистими сортами, беруть її більш охоче, завдяки надійності та стабільності поставок, сказав Макфедден Bloomberg:



Коли виникла напруга у ланцюжках постачання на світовому ринку енергоресурсів, лакуну заповнила американська нафта. Коли в Європі не знали, у кого вони її купуватимуть, вони звернулися до США, бо розуміють, що ця нафта буде доставлена.