Експорт з України зростає - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з початку 2021 року, практично на 50% зріс експорт української продукції в Китай, США, Туреччину, Великобританію.

«Експортний бум. За перші п'ять місяців цього року український експорт збільшився на більш ніж 25%, або майже на $5 млрд», - зазначив глава уряду.

Крім того, за словами прем'єра, зростанню експорту допомогла сприятлива зовнішня кон'юнктура і розширення географії з підтримки українського бізнесу.

«За останній час відкрито вісім нових ринків, зокрема, в країни Африки і Південної Америки. Підтримка наших експортерів дає свій результат, і вона буде посилена, зокрема, завдяки активній роботі Експортно-кредитного агентства», - говорить Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Україна відзвітувала ООН про здійснений в минулому році експорт-імпорт озброєнь. Відповідні дані оприлюднені на онлайн-порталі Регістру звичайних озброєнь ООН.