Експорт з України зростає - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з початку 2021 року, практично на 50% зріс експорт української продукції в Китай, США, Туреччину, Великобританію.
Крім того, за словами прем'єра, зростанню експорту допомогла сприятлива зовнішня кон'юнктура і розширення географії з підтримки українського бізнесу.
Нагадаємо, що Україна відзвітувала ООН про здійснений в минулому році експорт-імпорт озброєнь. Відповідні дані оприлюднені на онлайн-порталі Регістру звичайних озброєнь ООН.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі