Експорт та імпорт України стрімко зросли з початку 2021 року

07:07 10 квітень Київ, Україна

За даними митної статистики України, в країні спостерігається різке зростання обсягів експорту та імпорту товарів. Так, за перший квартал 2021 року результати зовнішньоторговельних операцій склали $28,815 млрд. А це на 12% більше, ніж за аналогічний період 2020 року ($25,675 млрд).

Експорт товарів з України за січень-березень склав 13,735 млрд доларів, що на 12% більше, ніж в минулому році, імпорт зріс на 12%, до 15,080 млрд доларів. Негативне сальдо зафіксовано на рівні 1,346 млрд доларів.

При цьому експорт продовольства за січень-березень 2021 року склав 5,226 млрд доларів, що на 7% менше в порівнянні з минулим роком. Експорт металів зріс на 29%, до 3,071 млн доларів.

У той самий час імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 12%, до 2,627 млрд доларів.

Нагадаємо, що в лютому падіння економіки України прискорилося. Незважаючи на падіння ВВП майже на 3% за два перших місяці року, за його підсумками влада очікує зростання вище 4%.

Також повідомлялося, що МВФ дав прогноз по зростанню української економіки. Цього року економіка України покаже зростання в 4%, але в наступному динаміка сповільниться. При цьому таке зростання очікують протягом п'яти років.