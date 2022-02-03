Експорт е/е скоротився на $112,98 млн

Державна митна служба України опублікувала звіт про експорт України. За результатами I кварталу 2021 року експорт електроенергії і прибуток від нього скоротився в 3,1 раза. Якщо говорити про гроші, то Україна недозаробила $112,98 млн.

Вказується, що всього в 2021 році Україна експортувала електроенергії на 53,94 млн доларів. Більша частина експорту пішла в Угорщину - туди країна продала ресурс на 27,8 млн доларів. Далі йде Польща - 16,73 млн, Румунія - 6,78 млн доларів. Експорт в інші країни склав 2,63 млн доларів.

При цьому за цей же період сама Україна купила електроенергії на 54,32 млн доларів. Це також менше від аналогічного значення 2020 року, коли країна купила ресурс на 102,14 млн доларів.

Найбільше електроенергії Україна купила у Білорусі - на 23,63 млн доларів.