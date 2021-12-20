Експерти заявили про стрімке зростання цін на нафту

12:50 09 грудень Київ, Україна

Станом на четвер, 9 грудня, у світі спостерігається зростання цін на нафту. Про це свідчать дані біржових торгів.



Так, вартість «чорного золота» зростає на тлі коментарів виробників вакцин про особливості варіанту Омікрон.



Зокрема, вони заявили, що бустерна доза вакцинації від коронавірусу (третє щеплення) може захистити від нового штаму.



Також істотну роль у цьому відношенні відіграє повідомлення Міненерго США щодо скорочення запасів нафти.



На ранок 9 грудня вартість барелю лютневої нафти Brent становить $76,06 (+0,33%). Барель січневої нафти WTI торгувався за $72,72 (+0,50%). Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $75,82 та $72,36 відповідно.



Нагадаємо, що у середу, 8 грудня, у світі спостерігалося чергове зниження вартості нафти.