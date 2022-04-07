Експерти спрогнозували, як зміняться ціни на ринку овочів і фруктів в Україні

Аналітики спрогнозували - коли почнуть дешевшати фрукти і овочі в Україні. Погода стоїть досить сприятлива, однак при цьому урожай продають за немаленькою ціною. Детальніше про становище ринку розбиралися наші журналісти.

На сьогодні ціна на молоду картоплю в Україні стартує від 20 гривень за 1 кілограм. Для порівняння, в минулому році за 30 грн можна було придбати ціле відро картоплі. І це незважаючи на те, що літо 2020 року було посушливим і багато врожаю зіпсувалося.

Та ж історія з черешнею на українських ринках. Виробники не знижують ціни на ягоду, навіть з огляду на те, що урожай в цьому році видався хорошим. За кілограм продавці просять від 70 до 100 грн. За словами експертів, хоч погодні умови і видалися сприятливими для врожаю, але все ж сезон овочів почався пізніше чи не на два тижні через весняний холод. У зв'язку з цим деякі овочі поки не падають в ціні. Це стосується в тому числі і молодої картоплі, яка коштує на 15% дорожче, ніж рік тому. А ось деякому врожаю дощова погода цього літа нашкодила. Наприклад, сильно постраждала від злив полуниця.

Також через рясні дощі постраждала і цибуля. У деяких видах зелені почали заводитися черви і слимаки, що також зробило велику її частину непридатною до продажу. За прогнозами експертів, в найближчі кілька тижнів почнуть знижуватися ціни на молоду картоплю. Якщо зараз ціни варіюються від 20 до 30 грн за 1 кг, то незабаром очікується від 15 до 20 грн за кілограм. Помідори також впадуть в ціні. Зараз їхня середня вартість 40-50 грн за 1 кг, а найближчим часом стане 23-35 грн за кг. Зелень і огірки також будуть незабаром дешевшати.

Якщо говорити про ціни на ягоди, то, наприклад, смородина цього літа буде коштувати приблизно так же, як і минулого. Лохина буде дешевше на 10-15%. Вартість решти літніх фруктів і ягід буде, на думку експертів, на рівні минулого року.