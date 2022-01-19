Експерти розповіли, у якому стані сьогодні українські цінні папери

11:52 18 січень Київ, Україна

Залежно від терміну погашення, 17 січня 2022 року котирування українських єврооблігацій знизилися ще на 2,3-4,6%. Це сталося у зв'язку з тим, що через погіршення очікувань з боку Росії щодо України на європейських біржах продовжується розпродаж облігацій.



За даними Bloomberg, найбільш короткострокові папери зараз продаються за ціною, нижчою на 3,3%, а ставка за ними відповідно зросла з 19,5 до рекордних 26,5%.



Знизилася вартість єврооблігацій терміном погашення у 2023-2024 роках – 2,3-3,4%. Це, відповідно, призвело до стрибка їхньої прибутковості на 2,2-2,5 п.п. (процентних пунктів), а це до 16,3% та 16%.



Зросли ставки (2,3-1,6 п.п. - 14,5% і 13,2%) й на єврооблігації з терміном погашення у 2025-2026 роках у зв'язку з падінням на них цін на 4,3-4, 6%.



Після здешевлення облігацій з погашенням у 2027 році (на 2,9%) прибутковість їхня досягла близько 12%, а папери з довгостроковим погашенням подешевшали на 2,3% і продаються за ставкою 11% річних.



Нагадаємо, що з середи розпочався обвал євробондів, а також ВВП-варантів України. Загалом папери впали у ціні на 10-17%.