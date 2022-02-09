Експерти: виробництво цукру значно перевищує попит

09:16 09 лютий Київ, Україна

Цього сезону пропозиція цукру перевищить попит на майже мільйон тонн продукції. Експерти прогнозують профіцит щонайменше на 0,6 мільйона тонн.



Зазначається, що у період маркетингового року (2022/2023) виробництво цукру значно перевищує попит (на 0,9 мільйона тонн).



При цьому експерти додають, що насправді попит на цукор на світовому ринку міг би бути суттєво вищим, проте на його зниження вплинула пандемія, що триває вже понад два роки. Водночас, згідно з прогнозами аналітиків, у 2022-2023 сезонах споживання продукту перевищить обсяги споживання у період 2018/2019.



За очікуваннями світових експертів, виробництво цукру в Таїланді складе близько 10,65 млн тонн, в Бразилії близько 34 млн тонн, в Індії дещо знизиться, досягнувши до 30,9 млн тонн. У решти великих виробників зміни в обсягах виробництва продукту будуть незначними.