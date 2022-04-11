Експерти: чому віковий акциз на "євробляхи" потрібно скасувати

Скільки суперечок і протестів викликав закон про акциз на розмитнення вживаних автомобілів. На думку економістів, при такому акцизі вартість розмитнення вживаного авто може коштувати до 300% від його вартості, а це неправильно.

Скасування вікового акцизу при розмитненні вживаних автомобілів з Європи (т.зв. "євроблях") не тільки знизить їхню вартість, а й допоможе витіснити старі радянські і пострадянські легковики, що зменшить шкідливі викиди і позитивно вплине на навколишнє середовище.

Про це пише Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна.

У дослідженні Центру говориться, що за 22 роки існування штучних обмежень на імпорт "євроблях" українці втратили 40 млрд доларів і навіть після часткової лібералізації імпорту продовжують втрачати 1,2-1,5 млрд щорічно.

Т.зв. "віковий" акциз, за яким чим старше імпортоване авто, тим більше доводиться платити, за своєю суттю є дискримінаційним і нелогічним, оскільки з роками експлуатації будь-який товар повинен втрачати ціну, а не навпаки.

"Сьогодні за ввезення, наприклад, 10-річного дизельного автомобіля з об'ємом двигуна 1,6 літра тільки акцизу потрібно заплатити 1200 євро. А якщо цій же машині вже 15 років - це вже 1800 євро. А ще мито і ПДВ... Таким чином, розмитнення авто може коштувати навіть 300% від вартості", - відзначає співавтор дослідження, керівник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Автори дослідження також проаналізували одне з побоювань у суспільстві щодо збільшення імпорту вживаних автомобілів через їхнє здешевлення - загрозу навколишньому середовищу. Мовляв, викиди "євроблях" вплинуть на навколишнє середовище:

По-перше, в порівнянні з Європою, у нас дуже маленький автопарк. На 1000 громадян припадає 232 автомобілі, тоді як в Європі цей показник знаходиться на рівні 600 автомобілів.

По-друге, більш ніж 28% нашого автопарку - це радянські і пострадянські старі карбюраторні машини, які і є основними винуватцями майже всіх викидів від автомобілів. Тому "євробляхи" будуть витісняти радянську спадщину на колесах.

І, по-третє, український легковий автопарк створює всього лише 6,5% всіх викидів в нашій країні. Адже основний забруднювач повітря - це енергетичний сектор, що виробляє 55,2% викидів.

Автори дослідження роблять акцент на трьох основних висновках:

По-перше, протекціонізм не сприяє розвитку галузі, адже він так і не створив конкурентоспроможну автомобілебудівну промисловість.

По-друге, чинний акциз на імпорт "євроблях" суперечить принципам оподаткування ЄС. Також він є несправедливим з огляду на те, що чим товар (автомобіль) дешевший, тим більша сума акцизу.

По-третє, побоювання щодо негативних наслідків від збільшення імпорту "євроблях" перебільшені. Адже ввезені автомобілі стандарту, наприклад, Євро-2, навпаки, повинні виправити ситуацію з навколишнім середовищем, оскільки витіснять карбюраторні радянські і пострадянські машини, які в 5-8 разів шкідливіші, йдеться в дослідженні.