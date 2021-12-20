Експерти відзначають, що нафта дорожчає і дешевшає одночасно

Агентство Bloomberg передає інформацію про ранкове падіння цін на нафту. Згідно зі звітом, ф'ючерси на марку Brent червневої поставки коштують лише $63,15 за барель. Цей показник на 0,08% менше, ніж раніше зафіксований.

При цьому ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI виросла до 59,68 долара за барель, додавши 0,13%.

Ціни на нафту змінювалися в п'ятницю за підтримки ослаблення долара, а інвестори врахували зростання поставок і вплив пандемії COVID-19 на попит на паливо, пише Reuters.

Що було раніше

2 квітня Організація країн-експортерів нафти, Росія і їхні союзники, група, відома як ОПЕК+, погодилися послабити обмеження видобутку на 350 тис. барелів на добу в травні, ще на 350 тис. барелів на добу в червні і ще на 400 тис. барелів на добу або близько того в липні.

Обмеження видобутку нафти в квітні перед тим було продовжене з невеликими винятками для Росії і Казахстану. Останні можуть наростити видобуток в квітні на 130 000 і 20 000 барелів на добу відповідно.