Експерти оцінили перспективи девальвації гривні

08:21 10 січень Київ, Україна

За аналітичними даними та оцінками експертів, на 2022 рік є три сценарії девальвації гривні. Найгірший прогноз передбачає ціну долара в Україні від 60 до 80 гривень.



Згідно з оптимістичними підрахунками, коливання курсу валют продовжаться на рівні від 27 до 29 гривень за 1 долар. У помірному сценарії цифри дещо зросли: близько 30 гривень за один американський долар, а діапазон продажу варіюється від 28,5 до 32 гривень.



Найгірший прогноз девальвації гривні – від 60 до 80 гривень за долар.



Експерт пояснив, що найпесимістичніший прогноз складено на підставі геополітичних ризиків. Він нагадав, що востаннє девальвація гривні становила 300%, коли у 2014-2015 роках цілісність країни порушилася.

Отже, якщо у 2022 році знову спостерігатиметься загроза територіальності України, девальвація може становити від 120% до 190%.



Одним із важливих факторів впливу на девальвацію також можуть стати боргові зобов'язання та рівень золото-валютних резервів країни. Однак він зазначив, що негативний сценарій може повторитися лише у разі повторення подій (2014-2015), коли Національний банк був змушений витрачати резерви, щоб стримувати волатильність на валютному ринку.

До високих ризиків належать підвищення цін на добрива, зниження попиту на метали в Китаї, що може дуже вдарити по експорту.