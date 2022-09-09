Експерт: погрози путіна зупинити вивіз зерна - це спроба знову перейти до переговорного процесу

19:40 09 вересня Київ, Україна

Глава країни-агресора путін заявив, що зерно, яке вивозиться з окупованих українських портів, іде у багаті країни, а бідним не дістається. У зв'язку з цим він має намір обмежити вивезення продовольства. За словами путіна, лише два з 87 кораблів, що вийшли з українських портів, були завантажені відповідно до Світової продовольчої програми ООН, яка передбачає допомогу найбіднішим країнам.



Як пояснив генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль, насправді з портів виходять судна, зафрахтовані ще до вторгнення росії до України, а чергові погрози путіна — спроба знову перейти до переговорного процесу з Україною. Цієї ж мети він намагається досягти і за допомогою обстрілів ЗАЕС.

«Під час відкриття цих зернових коридорів я очікував, що такі провокації будуть ще раніше. На сьогодні близько ста торгових суден пішли з цих трьох портів, вивезли певний обсяг зернових та продуктів переробки зернових та олійних культур. В африканські країни пішла невелика кількість продукції, але ніхто і не зобов'язувався вивозити лише до країн Північної Африки. Йшлося про судна, які були зафрахтовані до початку війни, а це були різні країни. Значна частина цих суден пішла до Туреччини, бо там є старі контракти з турецькою стороною, які передбачають постачання сировини для подальшої переробки», - пояснив Коваль.

За словами Коваля, продукти переробки, наприклад, пшеничне борошно, поставляються до тих країн, які страждають без української продукції, а також без російської та румунської через заблоковані можливості постачання. Це, наприклад, Лівія, Сирія чи Ірак.



Інформацію путіна про два кораблі з 87, які попрямували до бідних країн, Коваль називає такою, що не відповідає дійсності. За його словами, перше судно, яке мало прийти до Тріполі, у результаті хоч і з перешкодами, але дісталося пункту призначення. Зараз до африканських країн прямують кілька суден, але знову ж таки — відповідно до того, куди вони були зафрахтовані:

«Я знаю, що кілька суден із близько 26–27 тисяч тонн пшениці доставлять найближчими днями до африканських країн. Куди були зафрахтовані судна, туди вони й ідуть. Лавров заявив, що ми домовлялися про постачання зерна до бідних країн. Ми не домовлялися про це, ми домовлялися, що відкриваємо коридор для міжнародної торгівлі, а куди постачати аграрну продукцію, вирішує бізнес. Значна частина суден йде до європейських країн, таких як Іспанія та Ірландія, причому в першій десятці були поставки за контрактами, підписаними до війни. Україна точно не перенаправляла свою продукцію до багатих країн через те, що в нас війна. Ці договори були укладені до початку агресії, і ми обслуговуємо старі договори та фрахти. На сьогодні близько ста суден уже пішло, близько ста рухаються в наш бік і ще чекають, щоб не було подальших ескалацій та провокацій», - сказав Павло Коваль.

На думку Коваля, подібні заяви путін робить для того, щоб змусити Україну піти на прямі переговори з росією, створити відповідний майданчик. Те саме він намагається зробити і за допомогою ЗАЕС через МАГАТЕ, «який він контролює, хоче також створювати прямий майданчик для переговорів, але поки що йому не вдається цього зробити». Також експерт вважає, що російська влада хоче за допомогою обмеження постачання українського зерна заробити на експорті власного — цього року росіяни мають гарний урожай пшениці.