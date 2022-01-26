Експерт прогнозує зростання цін на сільгосппродукцію

Внаслідок подорожчання газу можуть зрости на 15-18% ринкові ціни на сільгосппродукцію, а врожаї та доходи сільгоспвиробників – знизяться.
Про це пише у своїй колонці доктор економічних наук, професор, завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Олександр Захарчук.
Про це пише у своїй колонці доктор економічних наук, професор, завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Олександр Захарчук.
Він пояснює, що йдеться насамперед про малі та сімейні фермерські господарства, які обробляють невеликі площі (до 400-500 га) та мають незначні оборотні кошти. Тим часом частка вартості міндобрив у структурі виробничої собівартості фермерських господарств сягає 20%.
Оскільки подорожчання газу спричинить також збільшення витрат на електроенергію, паливо, інші прямі витрати та оплату послуг сторонніх організацій, які теж у собівартості продукції мають споживання газу, то це ще додасть додатково 3-5% до виробничої собівартості сільськогосподарської продукції.
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