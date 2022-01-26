Експерт прогнозує зростання цін на сільгосппродукцію

09:54 26 січень Київ, Україна

Внаслідок подорожчання газу можуть зрости на 15-18% ринкові ціни на сільгосппродукцію, а врожаї та доходи сільгоспвиробників – знизяться.



Про це пише у своїй колонці доктор економічних наук, професор, завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Олександр Захарчук.

"Аграрії зменшуватимуть використання добрив, оскільки додатковий ефект від їхнього застосування не компенсує витрати на закупівлю", - зазначає вчений.

Він пояснює, що йдеться насамперед про малі та сімейні фермерські господарства, які обробляють невеликі площі (до 400-500 га) та мають незначні оборотні кошти. Тим часом частка вартості міндобрив у структурі виробничої собівартості фермерських господарств сягає 20%.

«Вартість міндобрив гальмуватиме їхній продаж. Розрахунки, проведені вченими ННЦ Інститут аграрної економіки, свідчать, що подорожчання газу до 20-28 тис. грн за тисячу кубометрів призведе до загального подорожчання мінеральних добрив на 40-55 млрд грн (якщо їхнє внесення буде на рівні 2020-2021 років). Відтак виробнича собівартість сільськогосподарської продукції може зрости на 10-12%», – зазначає Олександр Захарчук.

Оскільки подорожчання газу спричинить також збільшення витрат на електроенергію, паливо, інші прямі витрати та оплату послуг сторонніх організацій, які теж у собівартості продукції мають споживання газу, то це ще додасть додатково 3-5% до виробничої собівартості сільськогосподарської продукції.