Експерт пояснив, чому в Україні проблема з тарифами на електроенергію

20:26 12 серпня Київ, Україна

Таке довгоочікуване зниження тарифів насправді потрібно не всім. В реальності потрібні не пільгові ціни, а адресна допомога.

Про це заявив фінансист Сергій Фурса.

"У нас не повинно бути пільгових цін, у нас повинна бути адресна допомога для споживачів, які не можуть платити. А всі інші повинні платити справжню ринкову ціну. А так у нас зараз така система, що бідні платять за багатих..." - зазначає Фурса.

Фінансист також пояснив, як формуються ціни. І зазначив, що більшість населення має платити ринкову вартість.

"Ці ціни встановлює прем'єр-міністр. А ринкова ціна була б дійсно значно вищою - вона десь наближається до 3 (гривень - ред.) за кВт, це те, що платять промислові споживачі (пекарня, бізнес або навіть салон-манікюр - вони платять 3+). Населення також має платити ринкову ціну, але дійсно бідні люди повинні отримати субсидії і їм повинна бути компенсована ця ціна", - пояснює Фурса.

Експерт зазначає, що зараз компенсувати знижки бюджет не може.

"Реальність економічна наштовхується на популістські обіцянки і народжується ось такий популістський монстр - коли на 10% певній категорії знижується ціна і подається як величезна перемога. А за цю перемогу все одно ми з вами, платники податків, заплатимо. Адже це робиться не коштом яких-небудь монополістів... Коли у вас абсолютно все населення платить менше ринкової ціни - цю різницю хто компенсує. Компенсувати буде бюджет - яким чином? Ця знижка надається всім - і бідним, і багатим. Знижка надається коштом державних компаній, в основному - це коштом "Енергоатому", - пояснює він.

Фурса відзначає, що так "Енергоатом" працює собі в мінус.