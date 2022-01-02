Ексміністр Андрій Рева пояснив, чому він не довіряє пенсійним фондам

09:38 26 квітень Київ, Україна

Економічні кризи, інфляція, нестабільність - все це позбавляє людину впевненості в майбутньому. А тих, хто зі страхом чекає пенсійного віку, ця невідомість лякає подвійно. Вчора у вечірньому ефірі телеканалу колишній міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що свої накопичення на пенсію тримає вдома.

"Я про пенсію турбуюся, але всі свої накопичення тримаю вдома, вони прописані у мене в декларації. Позиція перша: ви пам'ятаєте, що сталося з вкладами людей в державному "Ощадному банку" СРСР на початку 90-х років? Вклади зникли, зникло все, що люди накопичували", - сказав він.

Другою причиною ексміністр назвав те, що найбільший корпоративний фонд серед 63 недержавних пенсійних фондів - у Національного банку України.

"У НБУ, який за новим законом може бути держрегулятором, безслідно зникло 900 млн грн. У самих співробітників Нацбанку", - підкреслив Рева.



Він назвав і третю причину, через яку тримає заощадження вдома.

"Якби ми з вами на 20 років назад повернулися, і у нас була б 1 тис. грн, і ви б стояли перед необхідністю відкласти їх на майбутнє, у вас було б два шляхи. Перший - перевести їх в долари за курсом 5 [грн за долар] ($200) і покласти їх під подушку. Або віддати в недержавний пенсійний фонд. якби ви сьогодні дістали $200 доларів, перевели в гривні - отримали б на руки 5600 грн. Але якби ви їх віддали в недержавний фонд, то у вас би сьогодні з цієї 1 тис. грн на руках залишилася 381 грн. Я не раджу людям слухати аферистів, які закликають їх вкладати в недержавні пенсійні фонди", - заявив Рева.

У березні 2021 року міністр соціальної політики Марина Лазебна говорила, що Мінсоцполітики працює над збільшенням середніх пенсій в Україні в півтора - три рази.