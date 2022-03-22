Економіст пояснив, що означатиме для росіян падіння економіки на 7-20%

17:37 22 березня Київ, Україна

Зниження російської економіки найближчими роками може становити від 7 до 20% — найбільше ситуація нагадує розвал Радянського Союзу 1991 року. Таку думку висловив російський економіст Вадим Жартун.

Західна економіка в середньому зростає на 1,5% на рік. Відповідно падіння ВВП у Росії на 7% - це за середньосвітовими мірками п'ять років втраченого життя. 20% - 15 років. Якщо оперувати термінами добробуту, можна припустити, що кожна п'ята людина в країні втратить роботу. Звичайно, погіршення рівня життя відбуватиметься нерівномірно — спочатку більшість із нас відчують, що на свою зарплату можуть дозволити собі значно менше.. Але інші люди справді втратять роботу», — пояснив експерт.

За його словами, на тлі оптимістичних прогнозів російського Мінфіну, який нещодавно закладав зростання російської економіки в районі 3%, падіння на 20% виглядає справжньою катастрофою.

«Окрім того, що ми житимемо бідніше, ми втратимо цілу низку галузей народного господарства: автопром, авіаперевезення, агропром, частина якого зав'язана на постачанні насіннєвого матеріалу, скорочення видобутку нафти на нових родовищах. І ці 20% — лише початок, за реалізації найгіршого політичного сценарію ситуація продовжить деградувати», — попередив Вадим Жартун.

На думку економіста, те, що відбувається сьогодні в Росії, найбільше нагадує кризу після розвалу СРСР у 1991 році, коли стався різкий розрив логістичних ланцюжків усередині країн колишнього Радянського Союзу.

"Якщо ж буде реалізований інший політичний сценарій, відбудемося 7% - це найсприятливіший прогноз", - резюмував економіст.

Раніше стало відомо, що економісти Barclays Plc та Goldman Sachs Group Inc знизили свої прогнози щодо економіки Росії.. Barclays передбачив скорочення на 12,4% у 2022 році та подальше зниження на 3,5%, а Goldman очікує падіння на 10%.