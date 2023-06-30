Економіка України відновлює показники

Четвертий квартал 2020 року в Україні відзначився високим рівнем економіки. Про це свідчить аналітика компанії Dragon Capital. Відповідно до думки експертів, економіка повернулася на докарантинний рівень. У свою чергу, Шмигаль прогнозує, що за поточний рік ВВП України виросте на 4,6% мінімум.

«Крім того, Україна продемонструвала один із найкращих результатів у Європі, а рішення нашого уряду про збільшення витрат і державних інвестицій позитивно вплинуло на українську економіку», - написав прем'єр-міністр на своїй сторінці в Фейсбуці.

Слід зазначити, що в 2021 році залишаються очікування, що ВВП України виросте мінімум на 4,6%.

У статистичній службі Європейського Союзу повідомляють, що економіка єврозони скоротилася на 0,7% в торішньому четвертому кварталі і на 5,1% в річному значенні в порівнянні з попереднім роком. У той самий час, спад виявився меншим, ніж прогнозувалося. У Міністерстві економіки України оцінили падіння валового внутрішнього продукту України в 2020 році на 4,2%. При цьому головною причиною спаду ВВП називають пандемію COVID-19.