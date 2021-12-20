Економіка України в умовах пандемії - подробиці

Валовий внутрішній продукт України знизився на 4%. Таку інформацію надала Державна служба статистики, опублікувавши звіт про вплив епідемії коронавірусу на економіку країни. Детальніше про те, чого чекати і що відбувається - читайте нижче.

Що таке ВВП

Макроекономіка визначає ВВП як ринкову вартість усіх вироблених в країні за рік кінцевих (призначених для безпосереднього вживання) товарів і послуг. ВВП буває номінальний, тобто який не враховує інфляцію, і реальний, який її враховує.

Тобто кожен з нас, відрахувавши до держбюджету податки зі своєї зарплати, купивши щось в магазині або проїхавши в транспорті, автоматично робить внесок в збільшення ВВП. І навпаки - зменшення зарплат, зниження витрат на покупки автоматично роблять ВВП менше. Виходить, що чим більший ВВП на душу населення, тим вище рівень життя в країні.

Хто скільки вклав в "загальний котел"

Весь ВВП 2020 року становив 4 трлн 194 млрд грн або понад 100 тис. грн на кожного українця. Це на 4% (на 168 млрд грн) менше, ніж 2019 року. Ми виділили основні галузі, розрахувавши за даними Держстатистики їхній внесок у відсотках у ВВП країни 2020.

Найбільший внесок у ВВП країни зробили три "кити" - промисловість - 17,9% (2019 було 20%), платники податків, як юрособи, так і звичайні громадяни, перш за все коштом податків на доходи фізосіб - зарплату - 14,5% (було 14,2%) і торгівля - 13,9% (було 13,2%). В сумі вони дали майже половину ВВП - понад 46%. Але це на 2% менше, ніж рік тому. Близько 54% внесли інші сфери народного господарства.

Чого чекати 2021

Обидва експерти очікують, що за 2021 ВВП України збільшиться приблизно на 3%. Це збігається з розрахунками МВФ. Тобто ми не дотягнемо до рівня 2019 1%.