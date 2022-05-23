Економіка України серйозно відстала від країн Європи

Економічний розрив між Україною і країнами Європи збільшився, Україна за показником ВВП поступилася не тільки Польщі, а й Білорусі.
Про це повідомив директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін в ході презентації дослідження "30 років Незалежності України: економічні підсумки".
За словами експерта, в 1991 році Україна займала 52-е місце в світі по ВВП на душу населення, що було трохи вище рівня країн Центральної Європи.
Про це повідомив директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін в ході презентації дослідження "30 років Незалежності України: економічні підсумки".
За словами експерта, в 1991 році Україна займала 52-е місце в світі по ВВП на душу населення, що було трохи вище рівня країн Центральної Європи.
Він зазначив, що за показником ВВП на душу населення Україна поступилася не тільки Польщі, а й Білорусі, яка мала гірші передумови і ресурси для розвитку. Зокрема, показник ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності з 1991 до 2020 року мав таку динаміку: в Польщі зростання склало 480%, в Білорусі - 278%, в Україні - 89%.
За його словами, позиції України погіршилися у багатьох світових рейтингах.
Схожа динаміка, за його словами, спостерігається за індексами економічної свободи, сприйняття корупції, глобальної конкурентоспроможності: внаслідок відсутності чіткої стратегії Україна відстає від країн колишнього СРСР.
Що стосується середнього розміру заробітної плати, експерт зазначив, що її низький рівень в Україні є головною причиною трудової міграції наших співвітчизників.
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