Економіка України серйозно відстала від країн Європи

17:12 18 серпня Киев, Украина

Економічний розрив між Україною і країнами Європи збільшився, Україна за показником ВВП поступилася не тільки Польщі, а й Білорусі.



Про це повідомив директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін в ході презентації дослідження "30 років Незалежності України: економічні підсумки".



За словами експерта, в 1991 році Україна займала 52-е місце в світі по ВВП на душу населення, що було трохи вище рівня країн Центральної Європи.

"За підсумками 2020 року ми на 91-му місці. ВВП на душу населення України в 1991 році був 6900 дол., в 2020 - 13100 дол. Здавалося б, зростання є, але за цей час показник в Польщі, Угорщині та Чехії зріс з 4 до 6 разів. Тому, коли ми говоримо, що Україна розвивається, ми не брешемо, але коли ми говоримо, що відстаємо від усього світу, напевно, це більш коректний показник. Якщо говорити про місце України в світовій економіці, ми відстаємо від усіх. Одним словом, яким можна охарактеризувати 30 років України - деградація", - сказав Амелін.

Він зазначив, що за показником ВВП на душу населення Україна поступилася не тільки Польщі, а й Білорусі, яка мала гірші передумови і ресурси для розвитку. Зокрема, показник ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності з 1991 до 2020 року мав таку динаміку: в Польщі зростання склало 480%, в Білорусі - 278%, в Україні - 89%.

"Україна відстає від багатьох країн колишнього СРСР по ВВП на душу населення. За цим показником Україна сьогодні входить в одну групу з Молдовою, Узбекистаном, Киргизстаном і Таджикистаном. Білорусь, яка на початку 90-х відставала від України, в останні роки значно її випередила", - підкреслив Амелін.

За його словами, позиції України погіршилися у багатьох світових рейтингах.

"Ми розуміємо, перебуваючи всередині країни, що якісь позитивні трансформації відбуваються, але в світі є можливість порівнювати. Є величезна кількість індикаторів. За роки незалежності ми відстаємо. У 1992 році Україна займала 54-е місце в світі за індексом розвитку людського потенціалу, в 2020 році ми опустилися до 74-го місця. Польща, навпаки, піднялася до 35-го місця, Чехія - 27-е місце. Цей індекс враховує рівень грамотності, освіченості, довголіття як основних характеристик людського потенціалу", - сказав експерт.

Схожа динаміка, за його словами, спостерігається за індексами економічної свободи, сприйняття корупції, глобальної конкурентоспроможності: внаслідок відсутності чіткої стратегії Україна відстає від країн колишнього СРСР.



Що стосується середнього розміру заробітної плати, експерт зазначив, що її низький рівень в Україні є головною причиною трудової міграції наших співвітчизників.