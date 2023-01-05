11:02 05 січня Київ, Україна

Протягом 2022 року економіка України зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень, які їй завдала рф. Падіння ВВП України оцінюється на рівні 30,4%, але це є найкращим показником, ніж передбачалося раніше.

Про це 5 січня повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко наголосила, що успіхи ЗСУ на полі бою, злагоджена робота уряду та бізнесу, незламний дух населення, а також системна фінансова підтримка з боку міжнародних партнерів "дозволили втримати економічний фронт".



За попередньою оцінкою аналітиків Міністерства економіки, зробленою з урахуванням оперативної оцінки Держстату реального ВВП за три квартали 2022 року, падіння ВВП за підсумками 2022 оцінюється на рівні 30,4%.