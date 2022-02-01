Економіка країн "вирівняється" через п'ять років

18:45 17 вересень Київ, Україна

Світова економічна криза, спровокована пандемією коронавірусу, закінчиться приблизно через п'ять років, при цьому світ повинен готуватися до нерівності країн і посилення рівня бідності.

Такий прогноз в ході виступу на форумі «Тенденції-2021» озвучила головна економістка СБ Кармен Рейнхарт.



Стратеги Світового банку відзначають, що всі держави будуть виходити з коронакризи по-різному, у зв'язку з чим в одних країнах рецесія триватиме довше, ніж в інших. Особливо від поточної кризи постраждають бідні країни, вважають експерти. Також, на їхню думку, світу варто готуватися до посилення нерівності.



За словами Кармен Рейнхарт, вже найближчим часом, на тлі скасування карантинних заходів, може статися «швидкий відскок». Проте, повне відновлення економік «займе до п'яти років».



Головна економістка Світового банку також прогнозує післякризове зростання рівня бідності, якого не спостерігалося вже 20 років.



Відзначимо, що, згідно з червневим прогнозом СБ, спад світової економіки у 2020 році досягне 5,2%. Нинішнє падіння стане рекордним з часів Другої світової війни.



