Економіка росії на порозі найсильнішої рецесії з часів розвалу СРСР

14:13 12 квітня Київ, Україна

Глава країни-агресора володимир путін доручив уряду та губернаторам розхльобувати економічні наслідки війни з Україною, яка обернулася насамперед небаченими санкціями та обіцяє країні найсильнішу рецесію з розвалу СРСР.



Кабінету міністрів та владі регіонів слід домогтися зниження рівня бідності населення та забезпечити громадян товарами першої необхідності, йдеться у переліку доручень путіна за підсумками наради щодо заходів соціально-економічної підтримки регіонів.



Згідно з документом, опублікованим на сайті кремля, до 30 квітня уряду необхідно внести зміни до законодавства, які дозволять виявити та віднести до тих, хто потребує, громадян, які втратили роботу після 1 березня.



Водночас путін вимагає підвищити доступність заходів соціальної підтримки для сімей з дітьми, доходи яких «істотно знизилися».



Доповідь про боротьбу із бідністю президент чекає до 15 червня. Набагато швидше — до 25 квітня — прем'єру Михайлу Мішустіну та главам суб'єктів необхідно дати звіт про наявність у продажу товарів, ліків та медичних виробів, імпортні поставки яких руйнуються на тлі транспортної блокади з боку ЄС та відмови найбільших контейнерних перевізників працювати з росією.



За тиждень до початку бойових дій путін вимагав зростання реальних доходів росіян на 2,5%, а ВВП — не менше, ніж на 3%, стверджуючи, що російська економіка краще за західні впоралася з кризою пандемії.



Але цунамі санкцій змило картковий будиночок «стабільності». Інфляція у березні стала рекордною з січня 1999 року, а у річному вираженні оновила 7-річний максимум. Світовий банк прогнозує падіння економіки росії на 11,4% — найсильніше з 1994 року. Опитані Bloomberg економісти чекають на два роки рецесії — вперше з розвалу СРСР.



Економіка за інерцією ще здається живою, і основна маса ще не відчуває, що попереду шок, але обрив господарських зв'язків за високого рівня залежності від експорту — імпорту не може пройти безслідно, зазначає завідувач відділу ринків капіталу ІСЕМО РАН Яків Міркін.



Відхід іноземних компаній та стиснення ділової активності залишать без роботи 2 мільйони людей, що поверне рівень безробіття до показників початку 2000-х, згідно з прогнозом Центру стратегічних розробок. При цьому спад реальних доходів стане одним із найсильніших в історії.



Простого виходу із цієї кризи немає: санкції залишаться надовго, а вести бізнес із росією ніхто не захоче, каже Тім Еш, стратег Bluebay Asset Management у Лондоні.