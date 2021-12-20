Економіка Європи - COVID-19 змінює прогнози експертів

Економічні експерти переглядають свої прогнози щодо стану економіки в країнах Євросоюзу. Це безпосередньо пов'язано з третин хвилею захворюваності та призупиненням в деяких європейських країнах вакцинації від COVID-19.

Відомо, що відновлення локдаунів в Європі викликає побоювання, що регіон чекає ще один літній туристичний сезон, що розчарує, якщо вакцинація не прискориться настільки, щоб дозволити послабити обмеження на поїздки.

Так, Франція ввела новий чотиритижневий карантин в Парижі та кількох інших регіонах 19 березня, після того, як в країні було зафіксовано рекордно високий добовий приріст випадків зараження коронавірусом з листопада. Італія оголосила про посилення карантинного режиму на дні святкування католицького Великодня, тоді як деякі міста Німеччини відмовилися від зняття обмежень, які тільки недавно були ослаблені, через різке збільшення кількості інфікованих.

Таким чином аналітики Goldman Sachs, Barclays, ING і Berenberg знижують свої прогнози зростання економіки єврозони, всупереч поліпшенню економічних перспектив в США і в світі в цілому, відзначає FT.