Економічний прогноз від КабМіну на 2021-2023гг

15:15 29 липень Київ, Україна

На засіданні 29 липня Кабінет Міністрів схвалив план щодо поліпшення рівня української економіки. Він буде здійснюватися на основі прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, прогноз містить докладний аналіз економічних проблем попередніх років і очікування на наступні роки. Він зазначив, що великі очікування від приватизації.

Згідно з пояснювальною запискою, починаючи з 2021 року в Україні передбачається поступове прискорення економічного зростання і "формування якісної основи для стійкого економічного розвитку". Відзначається, що в постпандемічний період в цьому повинні допомогти реформи, а також державна підтримка бізнесу і виробництв.

Крім того, в документі зазначено, що мінімальна заробітна плата в 2021 році складе від 6000 до 6500 гривень, у 2022 році - 6700 гривень, в 2023 році - 7176 гривень.

В уряді вважають, що в 2021 році зростання ВВП буде на рівні 4,6%, в 2021-м - на рівні 4,3%, в 2023-м - на рівні 4,7%. Орієнтовний курс очікується на рівні 29-29,8 гривні за долар.

Відзначається, що на ймовірність показників впливає те, чи буде друга хвиля коронавируса і відповідне введення карантину.