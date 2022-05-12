Економічний прогноз для України від Oxford Economics

Компанія Oxford Economics провела дослідження, і експерти затвердили прогноз на 2021 рік. Згідно з даними, середній курс гривні до долара буде 28,4. Більше про висновки аналітиків читайте в нашому матеріалі.

«Інфляція може різко зрости на початку 2021, оскільки попит відновиться раніше, ніж виробництво, і компанії несуть додаткові витрати з обіцяного підвищення мінімальної зарплати», - йдеться в звіті.

Експерти також відзначили, що пандемія коронавірусу, війна на сході України, відсутність прогресу у відносинах з МВФ і повільне впровадження реформ тиснутимуть на курс.

МВФ прогнозує, що українська гривня в 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар. До речі, раніше в організації вважали, що курс буде відчутно вище - 28,9 гривні, але в жовтні переглянули його. Цікаво, що на початку пандемії МВФ був налаштований вкрай песимістично щодо економіки України. Наприклад, на цей рік МВФ прогнозував середньорічний курс 30 гривень за долар, хоча гривня ні разу навіть не опустилася до 29. Але за 2 місяці до кінця року МВФ змінив прогноз на 27,2 гривні.

Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар буде коштувати 28,6 гривні у 2021 році. Однак насправді думки експертів відрізнялися, і вони називали середній курс від 27 гривень до 30 гривень за долар.

В кінці 2021 слід очікувати курсу долара на рівні 29,2 гривні. Тут експерти також давали різні оцінки: найбільші оптимісти прогнозували, що гривня завершить наступний рік на позначці 27 за долар, а песимісти - 31 гривня за долар.

Основні зовнішні ризики на 2021:

Виникнення інших хвиль пандемії COVID-19 в світі;

Дефіцит зовнішнього фінансування;

Вихід нерезидентів з ОВДП;

Посилення гібридних загроз національній безпеці України.

Серед внутрішніх загроз експерти виділяють:

Значне зростання дефіциту державного бюджету;

Збереження високого рівня корупції;

Падіння гривні;

Зростання безробіття і інфляції.

Який долар заклали в бюджеті-2021

У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар. Зауважте, що з усіх прогнозів, цей песимістичний.

Чому ж уряд так недооцінює гривню? Адже і в цьому році з курсом не вгадали. У першій версії бюджету-2020 курс був закладений на рівні 27 за долар, хоча перші два місяці до пандемії курс був близький до 24. В оновленому бюджеті-2020 заклали середньорічний курс на рівні 29,5, тоді як гривня ні разу навіть не досягла 29.