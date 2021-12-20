Економічний паспорт Зеленського: як та кому пропонують нараховувати гроші?

07:52 09 грудень Київ, Україна

До системи економічного паспорта, ініційованої президентом Володимиром Зеленським, пропонують щороку відраховувати дві мінімальні зарплати на одного учасника. У той самий час, відрахування до спецфонду частки ренти на видобуток корисних копалин, а також нафти та газу передбачають підвищувати до 2030 та 2033 років відповідно.

Про це свідчать тексти пакету законопроєктів про економічний паспорт, які президент вніс на розгляд парламенту.



Зеленський пропонує створити Фонд майбутніх поколінь, який матиме статус некомерційної організації (непідприємницького товариства) та працюватиме виключно над накопиченням активів із подальшим інвестуванням та виплатами учасникам системи.



Отримати виплати зможуть народжені з 2019 року діти, яких, за даними Держстату, до жовтня поточного року в Україні вже понад 707 тисяч. Учасникам системи потрібно буде досягти 18-річчя, бути громадянином України та постійно проживати тут протягом останніх п'яти років.



Гроші дозволять витратити на навчання, покупку власного житла, лікування важких захворювань або за наявності критичних станів здоров'я у будь-який час до досягнення 18 років. Батьки, як стверджує Зеленський, зможуть самостійно обрати заклад, де отримуватимуть допомогу.



Президент пропонує, щоб з 2023 по 2030 рік відрахування ренти на видобуток корисних копалин, з яких формуватимуть фонд, підвищили з 35% до 70%, а відрахування ренти на видобуток нафти та газу – з 47,5% у 2023 році до 95% 2033-го.



Зеленський запропонував встановити відповідальність для посадових осіб або зацікавлених осіб компанії з управління активами Фонду майбутніх поколінь за порушення інтересів учасників. Так, за відчуження або придбання активів фонду за ціною, іншою, ніж ринкова, якщо це призвело до значних збитків, пропонують карати штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Якщо такі дії здійснюються повторно, то сума штрафу збільшиться до 5–8 тисяч неоподатковуваних мінімумів, а якщо до цього причетна організована група, стягнення становитиме від 8 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів. Порушників також зможуть позбавляти права обіймати певні посади або вести певну діяльність на строк до трьох років.



Ідея запровадження спеціального фонду, звідки виплачувались би кошти громадянам, не нова. Після анонсу внесення ідеї Зеленського до парламенту в Офісі Президента пояснювали, що піддивилися її, зокрема, у ОАЕ, але подібні системи працюють у багатьох країнах Перської затоки. Як зазначає BBC, один із наймолодших арабських "фондів майбутнього" діє з 2005 року в Катарі і зараз оперує капіталом 320 мільярдів доларів. Загалом країни регіону мають близько 40% коштів усіх суверенних державних фондів світу, а ті оперують сумою 5,5 трильйона доларів.



Найсуверенніший фонд національного добробуту у світі має Норвегія. Він називається Державним Пенсійним глобальним фондом. Щодо його роботи існує низка заборон, наприклад, кошти фонду не можна вкладати в компанії, які виробляють зброю, тютюн, шкодять навколишньому середовищу, порушують права людини або сприяють поширенню корупції.