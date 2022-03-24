Економічна криза в країні похитнула матеріальне становище населення

Державна служба статистики України опублікувала інформацію, згідно з якою більшість українців не відчувають поліпшення свого матеріального становища. Більш того, більшість з них скаржиться на його погіршення. Згідно з інформацією, основними статтями витрат населення стали: їжа і напої (40%), оплата житлово-комунального господарства (18%), транспорт (8%).

За останні два роки більше половини українців (54,4%) відчули погіршення свого матеріального становища. У третини опитаних воно не змінилося (33,6%), а покращилося тільки в 11,3% випадків.

Протягом останнього року 91,5% українців зіткнулися з підвищенням комунальних тарифів (7,8% опитаних це не зачепило), а 90,6% - з ростом цін на продовольство (8,9% цього не відчули). Ще 35,4% опитаним знизили зарплату або пенсію, а 31,9% - повністю або частково втратили роботу.

Цікаво, що пандемію коронавірусу українці не вважають головною причиною економічної кризи, так думають тільки 8,3% опитаних. Тоді як 42,9% впевнені, що виною всьому високий рівень корупції в країні. 33,8% українців бачать проблему в некомпетентності влади, а 10,6% - у війні на Донбасі.

І тільки 0,1% опитаних вважають, що економічної кризи в Україні взагалі немає.