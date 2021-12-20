Економічні паспорти в Україні - Зеленський підтвердив анонс

Економічні паспорти в Україні введуть в 2021 році - такою була заява Володимира Зеленського. Подробиці нового законопроєкту, а також що таке «економічні паспорти» - з'ясовували наші журналісти.

24 січня в парламент внесли проєкт закону (№2754) про економічний паспорт, який передбачає виплати повнолітнім українцям стартового капіталу, накопиченого завдяки реалізації корисних копалин.

У своєму відеозверненні президент розповів, що завдяки економічним паспортам незабаром персональні депозитні рахунки в банках неповнолітніх українців будуть поповнюватися коштами за користування і видобуток вітчизняних надр. Він зазначив, що після досягнення повноліття громадяни можуть витратити ці кошти на здобуття вищої освіти в Україні.

Зеленський нагадав, що введення економічного паспорта було однією з його обіцянок під час виборчої президентської кампанії. Ця новація була також в програмі «Слуги народу».