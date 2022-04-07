Економічні зміни 4 факторів - подробиці

Економіка серйозно реагує на всі зміни в країні. Тому карантинні заходи, а також введення України в помаранчеві і червоні зони стали тими факторами, які безпосередньо зав'язані з показниками економіки. Наші журналісти розбиралися в 4 основних макроекономічних факторах.

Мобільність українців

Мобільність надалі продовжує падати. Прямий ефект від зміни поведінки людей або зростання обмежень важко простежити, оскільки потрібно порівнювати дані з минулим роком. На жаль, Apple і Google почали публікувати дані про мобільність тільки з початку пандемії, тому неможливо виділити, де сезонність, а де реакція на динаміку захворюваності. Однак, ми бачимо, що пересування пішки або на машині все-таки знижується. Дані Google показують стабільність. Після зменшення відвідування робочих місць в кінці жовтня, показники повернулися на середній осінній рівень.

Ринок праці

На ринку праці стабільність. У 2020 році ми рахуємо динаміку на основі даних work.ua і rabota.ua, і порівнюємо з ситуацією, яка була в 2019 році (дані тільки rabota.ua). Бачимо, що торік рівень вакансій почав різко падати в аналогічному періоді, і ситуація була гіршою. В цьому році ми спостерігаємо повне відновлення після жорстких обмежень і відсутність помітних негативних трендів останні два місяці.

Оренда житла

На ринку оренди житла теж поки все стабільно. На жаль, з 26 жовтня по 7 листопада дані відображалися некоректно, тому ми їх не враховуємо в аналіз. Дані останніх днів не показують особливого зменшення або збільшення. Оренда однокімнатних квартир зараз коштує на 6% більше, ніж в карантин і на 18% більше, ніж під час жорстких карантинних обмежень.

Споживання електроенергії

Одним з кращих відображень роботи економіки є споживання електроенергії. Зараз ми бачимо, що споживання продовжує поступово зростати і з кінця вересня вже на рівні 2019 року. З періоду жорстких карантинних обмежень рівень споживання зріс на 23%. Цей показник вже скоригований на температуру, тому фактор погодних умов є виключеним.