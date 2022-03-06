Екологічний податок в Україні зросте

В Україні планують збільшити екологічний податок. Текст нового законопроєкту має на увазі збільшення виплат за забруднення водних ресурсів та викид СО2. Верховна Рада вже затвердила законопроєкт №5600.

Відзначається, що на сьогодні в Україні ставка екологічного податку на викиди СО2 - одна з найнижчих в світі. Наприклад, в Польщі, де мінімальна ставка в Європі, податок становить один євро за тонну. В Україні ж 10 гривень за тонну.

Згідно з документом, ставку мають намір збільшити в три рази - до 30 гривень за тонну. Планується, що вдасться отримати в бюджет додаткові 2,1 мільярда гривень. Буде піднята в 1,6 раза і ставка за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти. До 2029 року вона збільшиться у вісім разів. Завдяки цьому місцеві і державний бюджети отримають до 100 мільйонів гривень.

Також планується збільшення в три рази податку на відходи для підприємств гірничої промисловості: з 40 копійок до 1,5 гривні за тонну. Додатковий ресурс надходжень очікується в розмірі 300 мільйонів гривень.