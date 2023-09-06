ЄК перерахує Україні та Молдові кошти, які раніше передбачалися для росії та білорусі

Європейська комісія (ЄК) ухвалила рішення перерахувати Україні та Молдові 135 мільйонів євро, які раніше передбачалося надати росії та білорусі в рамках програми Interreg NEXT на 2021-2027 роки.
Про це повідомляється в офіційному пресрелізі Європейської комісії.
Зазначається, що гроші надійдуть Україні та Молдові за фінансовим інструментом європейського сусідства та партнерства (ІЄСП).
Згідно з пресрелізом, фінансування зокрема піде на підтримку "Смуг солідарності", розвиток транскордонного транспортного сполучення, послуги охорони здоров'я, освітні та дослідні проєкти, схеми соціальної інтеграції, а також на посилення інституційної спроможності українських та молдавських органів державної влади.
Interreg NEXT – це програма транскордонного співробітництва ЄС із сусідніми регіонами. Ця програма націлена на підтримку економічного та соціального розвитку прикордонних територій шляхом спільних дій, включаючи захист довкілля, послуги охорони здоров'я, заходи безпеки та захисту.
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