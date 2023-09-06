ЄК перерахує Україні та Молдові кошти, які раніше передбачалися для росії та білорусі

"Я рада, що кошти, які ми спочатку планували виділити на цю співпрацю, тепер підуть на користь програм ЄС з Україною та Молдовою. Це допоможе зміцнити співпрацю регіонів ЄС та місцевих зацікавлених сторін з українськими та молдавськими партнерами", - прокоментувала рішення ЄК комісар з питань згуртованості та реформ Еліза Феррейра