Ефективне оподаткування доходів громадян становить сьогодні 51,5% - ОП

16:27 24 січня Київ, Україна

Реальна ставка оподаткування доходів громадян України перевищує 50%. Щоб виплатити зарплату у 20 тисяч гривень, потрібно заплатити близько 11 тисяч гривень податків. Про це сказав заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма на брифінгу у вівторок, 24 січня.

"Насправді ніхто цього ніколи не озвучує, але треба розуміти, що ефективне оподаткування доходів наших громадян становить сьогодні 51,5%", – сказав він.

За словами Шурми, ця цифра включає 22% єдиного соціального внеску, 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору.

"Якщо ми співвіднесемо, скільки отримує працівник і яке навантаження платить роботодавець, офіційно проводячи оплату працівникові, ми бачимо, що це 51,5%. Щоб виплатити 20 тисяч офіційно заробітної плати, податкове навантаження на роботодавця становитиме понад 10 тисяч гривень, близько 11 тисяч гривень", – зазначив заступник голови ОП.

Шурма вважає, що це призводить до того, що багато заробітних плат перебувають у тіні. А таке податкове навантаження досить велике навіть у порівнянні з Європою, де, за його даними, "така ставка в середньому становить близько 30%".

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2022 року в Україні бізнес сплатив податків на 80 млрд гривень більше, ніж у 2021 році.