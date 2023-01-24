Ефективне оподаткування доходів громадян становить сьогодні 51,5% - ОП

Реальна ставка оподаткування доходів громадян України перевищує 50%. Щоб виплатити зарплату у 20 тисяч гривень, потрібно заплатити близько 11 тисяч гривень податків. Про це сказав заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма на брифінгу у вівторок, 24 січня.
За словами Шурми, ця цифра включає 22% єдиного соціального внеску, 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору.
Шурма вважає, що це призводить до того, що багато заробітних плат перебувають у тіні. А таке податкове навантаження досить велике навіть у порівнянні з Європою, де, за його даними, "така ставка в середньому становить близько 30%".
Раніше повідомлялося, що за підсумками 2022 року в Україні бізнес сплатив податків на 80 млрд гривень більше, ніж у 2021 році.
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