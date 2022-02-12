Єдиний електронний квиток - прогрес і в Україні

09:06 23 вересень Київ, Україна

Міністерство інфраструктури заявило про початок продажів SmartTicket, який можна придбати на спеціалізованих сайтах. Єдиний електронний квиток актуальний не тільки для міського транспорту, а й для поїздок по Україні.

Відомо, що в листопаді відомство почне продаж єдиного е-квитка для авіатранспорту та пасажирських автобусних перевезень. Крім цього, планується продаж SmartTicket і для приміських поїздів «Укрзалізниці».

Слід зазначити, що передбачаються пільги на єдиний електронний квиток. На цей момент ведуться переговори з Міністерством у справах ветеранів, де буде сформована єдина база пільговиків. Повідомляється, що вартість користування сервісом складе 6 коп.

Нагадаємо, що досвід успішної концесії підштовхує Міністерство інфраструктури рухатися в цьому напрямку. У відомстві сказали, що до приватизації вже готові три порти. До них проявили такі інвестори: Усть-Дунайськ, Білгород-Дністровськ і Скадовськ.

Також планується концесія Ізмаїльського, Бердянського та Чорноморського портів, далі піде - Південний. До кінця нинішнього року по цих об'єктах підготують ТЕО.

Раніше повідомлялося, що на сайті «Укрзалізниці» з'явилася інформація про те, що компанія відновить продаж квитків на низку поїздів зі станцій, де була скасована червона зона карантину.

Так, продаж квитків у зв'язку зі зміною епідемічної ситуації відновлять з 21 вересня зі станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань.