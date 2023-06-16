ЄБРР планує збільшити капітал для допомоги Україні

17:16 18 травня Київ, Україна

В останньому повідомленні Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) наголошується на необхідності додаткової підтримки акціонерів для продовження роботи банку в Україні.



Очікується збільшення капіталу на суму від 3 до 5 мільярдів євро, повідомляють у ЄБРР.

"Пропозиція від Ради директорів щодо обсягу підтримки ЄБРР для України та потенційного збільшення сплаченого капіталу буде передана Раді керівників для ухвалення остаточного рішення до кінця 2023 року", - йдеться у повідомленні за підсумками щорічного засідання.

Акціонерами ЄБРР є 71 країна, включаючи Європейський Союз та Європейський інвестбанк. Торік банк виділив Україні 1,7 мільярда євро та залучив ще 200 мільйонів євро від банків-партнерів. Загалом планується надати 3 мільярди євро у період з 2022 по 2023 роки, включаючи 1,5 мільярда євро від 19 міжнародних донорів.



Рада керівників ЄБРР підтверджує, що банк має відігравати важливу роль у підтримці української економіки під час війни та в період реконструкції. Основна увага фінансової установи під час конфлікту приділяється підтримці енергетичної та продовольчої безпеки, відновленню критичної інфраструктури на національному та муніципальному рівнях, наданню фінансування торгівлі та підтримці приватного сектору.



Збільшення капіталу від 3 до 5 мільярдів євро дозволить ЄБРР здійснювати інвестиції такого масштабу без необхідності систематичного розподілу ризиків донорів у 2024 році. Якщо пропозиція буде схвалена, це стане третім випадком, коли акціонери банку погоджуються на збільшення його капітальної бази.