ЄБРР зупинив доступ росії та білорусії до своїх ресурсів

14:18 04 квітня Київ, Україна

Рада керівників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) офіційно затвердила застосування статті 8.3 статуту щодо зупинення доступу росії та білорусі до ресурсів банку.



Про це 4 квітня повідомив член ради директорів банку від України Артем Шевальов на своїй сторінці у Фейсбуці.

"За таке рішення проголосувала абсолютна більшість країн-акціонерів банку, які становлять 94,85% голосів у капіталі банку", - уточнив він.

Шевальов додав, що на такий крок керівництво ЄБРР пішло вперше за всю історію існування організації.



За його словами, ЄБРР став першою міжнародною організацією, яка ухвалила таке рішення. Хоча це ще "не повне вигнання із цивілізованого світу для цих країн-злочинців, але дуже важливий перший крок", сказав він.



Про закриття своїх представництв у москві та мінську ЄБРР оголосив ще наприкінці березня 2022 року.



ЄБРР – це міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв'язки.



Банк не інвестує у нові проєкти в росії з 2014 року, проте до середини 2021 року був досить активним у білорусі.