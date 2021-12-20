Дині в Україні різко подешевшали

13:24 20 липень Київ, Україна

Згідно з даними проекту «АПК-Інформ: овочі і фрукти» експерти можуть відзначити зміни на ринку продуктів в Україні. Так, за останні кілька днів помічено стрімке зниження вартості українських динь з місцевих господарств. Аналітики проекту відзначають, що українські фермери почали поставляти перші в цьому сезоні дрібні партії динь ще минулого тижня. Сьогодні пропозиція цієї продукції вже набуває більш масовий характер, в результаті чого ціни на дині досить інтенсивно знижуються.

Так, за станом на 15 липня, українські фермери пропонували до продажу дині за ціною 5-10 грн за кг ($ 0,18-0,37 за кг), що в середньому в 1,7 рази дешевше, ніж на початку поточного сезону . Основною причиною падіння цін на дині виробники називають сезонне збільшення пропозиції даної продукції на ринку. При цьому фермери відзначають зниження попиту на ці баштанні на поточному тижні.

Варто відзначити, що незважаючи на різке зниження цін, диня в Україні на сьогоднішній день стоїть в середньому на 45% дорожче, ніж в середині липня минулого року. При цьому учасники ринку не виключають, що вже на наступному тижні ціни на цю продукцію ще більш «просядуть», так як пропозиції динь з місцевих господарств з кожним днем зростає.