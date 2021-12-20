ДТЕК Київенерго виставила рахунок київській владі в 1 млрд гривень

Збанкрутіла компанія із групи ДПЕК «Київенерго» нарахувала столичній адміністрації мільярдний борг. Про це повідомляють журналісти.
Напередодні мали пройти торги з продажу майна банкрута – прав вимог до КМДА. Початкова ціна лоту становила 904 млн гривень, дана сума прирівнюється до суми боргу КМДА. Проте аукціон у рамках процедури ліквідації товариства так і не відбувся.
За даними слідства, заборгованість "Київенерго" утворилася на підставі Угоди щодо реалізації проєкту управління та реформування енергетичного комплексу Києва, укладеного між КМДА та "Київенерго". Проте «Київенерго» заперечує її. Стверджується, що кошти було витрачено ефективно: їх направили на модернізацію об'єктів енергетичної інфраструктури Києва.
Восени минулого року суд визнав банкрутом «Київенерго», і одразу відкрив ліквідаційну процедуру. Сума вимог кредиторів становила 1 млрд 200 млн. Серед них "Київгаз", "Нафтогаз", "Укртрансгаз", "Київводоканал" та фірма "Техремпостачання".
Напередодні мали пройти торги з продажу майна банкрута – прав вимог до КМДА. Початкова ціна лоту становила 904 млн гривень, дана сума прирівнюється до суми боргу КМДА. Проте аукціон у рамках процедури ліквідації товариства так і не відбувся.
За даними слідства, заборгованість "Київенерго" утворилася на підставі Угоди щодо реалізації проєкту управління та реформування енергетичного комплексу Києва, укладеного між КМДА та "Київенерго". Проте «Київенерго» заперечує її. Стверджується, що кошти було витрачено ефективно: їх направили на модернізацію об'єктів енергетичної інфраструктури Києва.
Восени минулого року суд визнав банкрутом «Київенерго», і одразу відкрив ліквідаційну процедуру. Сума вимог кредиторів становила 1 млрд 200 млн. Серед них "Київгаз", "Нафтогаз", "Укртрансгаз", "Київводоканал" та фірма "Техремпостачання".
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