«Доступні кредити під 7%» - звіт Міністерства фінансів

Пресслужба Міністерства фінансів відзвітувала про державну програму «Доступна іпотека 7%». Станом на 5 травня 2021 року, фінансові установи, які беруть участь в програмі, видали понад 200 іпотечних позик. Згідно з цифрами, загальна сума кредитів перевищує 182,24 млн гривень.

Угоди на первинному ринку нерухомості становили 28,92%, на вторинному - 71,08%.

Уповноваженими банками розглядаються 468 заявок на участь у програмі на загальну суму 410 740 000 дол., з яких 26,61% становить первинний ринок і 75,39% - вторинний. Найбільше кредитів видали в Києві (43,0%) і області (34,4%). Далі розташувалася Харківська (8,7%) і Львівська (8,4%) області.

Незважаючи на карантин і передсвяткові дні, в порівнянні з даними початку минулого тижня кількість виданих кредитів зросла на 25%, кількість заявок - на 15%.

Зараз в програму долучені 14 банків.