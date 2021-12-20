Доставку пенсій додому можуть скасувати - Смілянський

Ігор Смілянський розповів в соціальних мережах про нововведення, які планує Кабінет Міністрів. 31 березня чиновники розглядатимуть новий законопроєкт, який може набути чинності з 01 вересня. Відповідно до закону, доставка пенсій додому фінансуватися державою більше не буде.

"Мінсоц вносить завтра проєкт постанови, про примусове, з 1 вересня 2021 року, переведення на картки усіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи, які не ходять і тим, кому більше 80 років. Тобто пенсіонерам буде примусово відкритий рахунок (вгадайте де?). Це в країні, де банки і банкомати присутні в 4% населених пунктів і часто найближчий на відстані 50-60 км", - написав генеральний директор "Укрпошти".

Смілянський повідомив, що в цей час через "Укрпошту" отримують пенсії 3,5 млн осіб. За його даними, пенсіонери, які не входять до певної категорії, будуть оплачувати доставку самостійно.

"Вгадайте хто, згідно з постановою, оплатить доставку грошей до села з банку, якщо пенсіонер не зможе туди доїхати? Правильно. Сам пенсіонер", - повідомив гендиректор "Укрпошти".

Згідно з проєктом, для забезпечення доставки пенсій уповноважений банк на договірних засадах може залучати операторів поштового зв'язку. Оплата послуг з доставки додому проводиться одержувачами самостійно.