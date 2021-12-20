Доставку пенсій додому можуть скасувати - Смілянський

Ігор Смілянський розповів в соціальних мережах про нововведення, які планує Кабінет Міністрів. 31 березня чиновники розглядатимуть новий законопроєкт, який може набути чинності з 01 вересня. Відповідно до закону, доставка пенсій додому фінансуватися державою більше не буде.
Смілянський повідомив, що в цей час через "Укрпошту" отримують пенсії 3,5 млн осіб. За його даними, пенсіонери, які не входять до певної категорії, будуть оплачувати доставку самостійно.
Згідно з проєктом, для забезпечення доставки пенсій уповноважений банк на договірних засадах може залучати операторів поштового зв'язку. Оплата послуг з доставки додому проводиться одержувачами самостійно.
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