Достроковий вихід на пенсію в Україні - умови

11:33 07 липень Київ, Україна

Українці зможуть виходити на пенсію достроково, тобто до 60 років. При цьому така можливість буде у всіх, незалежно від роду зайнятості. Але для цього потрібно заробити чималий стаж.Такая можливість з'явиться у працюючого нині покоління українців в 2028 році за завершення пенсійної реформи по збільшенню страхового стажу. З цього моменту всі українці зі стажем 40 років зможуть вийти на заслужений відпочинок до 60 років.

Так, до редакції газети "Пенсійний кур'єр", №25 (891) звернулася жінка 1962 року народження, у якої на сьогодні є 40 років стажу. Вона запитала, чи може вийти на пенсію достроково?

"Ні, тільки в 60 років. При наявності 40 років стажу незалежно від віку можна буде піти на пенсію тільки з 2028 року" - відповіла їй Галина Мастюгіна, заступник директора департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що в Україні для виходу на пенсію в 60 років зараз потрібно мати 27 років страхового стажу. До 2028-му ця цифра зросте до 35-ти обов'язкових років. Для жінок в 2021 році закінчиться реформа, пов'язана зі збільшенням пенсійного віку. З 1 квітня 2020 го вони можуть оформляти виплати досягнувши 59,5 років. А з 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок буде дорівнювати чоловічому і складе 60 років.

Якщо ж людині не вистачає стажу, то його можна купити. Законодавство передбачає можливість покупки до п'яти років стажу, при цьому щороку обійдеться приблизно в 25 тисяч. Відзначимо, що раніше Конституційний суд України скасував постанову, згідно з яким "пільговий вік 45, 50 і 55 років" хотіли забрати у людей зайнятих на важких і небезпечних роботах, матерів-героїнь і інших категорій. Тепер вони як і раніше можуть виходити на заслужений відпочинок завчасно, тобто до 60 років.