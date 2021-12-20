Достроковий вихід на пенсію скасують - ПФУ

09:42 16 липень Київ, Україна

Пенсійний фонд України планує скоротити категорії, за якими українці можуть виходити на пенсію достроково. Це пов'язано з браком коштів у ПФУ, а також - неможливістю забезпечення всіх необхідним рівнем засобів. Нововведення запрацює після запуску нової пенсійної реформи, яка вступить в силу на початку 2021 року.

В першу чергу планується скоротити кількість одержувачів пільгових пенсій, які виходять на пенсію достроково. Також в ПФУ припинять призначати пенсії за вислугу років - виплати залишаться у вузького кола осіб.

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Ці витрати покривають виключно за рахунок держбюджету, а так як грошей не вистачає і українців хочуть перевести на накопичувальну пенсійну систему, то на державу розраховувати особливо не можна. Щоб скоротити витрати, в Україні буде продовжувати рости і пенсійний вік для жінок, і пенсійний стаж. Уже з 2021 року, аби вийти на пенсію, українцям потрібно буде накопичити мінімум 28 трудових років. І ця цифра з кожним роком буде збільшуватися, поки в 2028 році мінімальний пенсійний стаж не складе 35 років.

З 1 липня 2020 року мінімальні пенсії в Україні були підвищені на 74 гривні, максимальні - на 740 гривень. У Пенсійному фонді анонсували, що з 1 грудня 2020 року українських пенсіонерів чекає ще одне підвищення виплат.

Фото: ПФУ сокращает количество граждан, которые могут получать пенсию

Нагадуємо, що експерти порадили українцям, як жити не тільки на пенсію. Так, одним із способів накопичення коштів на старість називають депозити в банку. Однак недолік такого варіанту - при закритті банку вкладнику виплатять лише до 200 тисяч гривень, а решту накопичену суму повернути не вдасться.

Ще один спосіб накопичення грошей, на думку експертів, покупка державних цінних паперів - облігацій внутрішньої держпозики в банку або через брокерів.