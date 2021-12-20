Достроковий вихід на пенсію скасують - ПФУ

09:42 16 липень Київ, Україна

Пенсійний фонд України планує скоротити категорії, за якими українці можуть виходити на пенсію достроково. Це пов'язано з браком коштів у ПФУ, а також - неможливістю забезпечення всіх необхідним рівнем засобів. Нововведення запрацює після запуску нової пенсійної реформи, яка вступить в силу на початку 2021 року.

В першу чергу планується скоротити кількість одержувачів пільгових пенсій, які виходять на пенсію достроково. Також в ПФУ припинять призначати пенсії за вислугу років - виплати залишаться у вузького кола осіб.

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Ці витрати покривають виключно за рахунок держбюджету, а так як грошей не вистачає і українців хочуть перевести на накопичувальну пенсійну систему, то на державу розраховувати особливо не можна. Щоб скоротити витрати, в Україні буде продовжувати рости і пенсійний вік для жінок, і пенсійний стаж. Уже з 2021 року, аби вийти на пенсію, українцям потрібно буде накопичити мінімум 28 трудових років. І ця цифра з кожним роком буде збільшуватися, поки в 2028 році мінімальний пенсійний стаж не складе 35 років.

З 1 липня 2020 року мінімальні пенсії в Україні були підвищені на 74 гривні, максимальні - на 740 гривень. У Пенсійному фонді анонсували, що з 1 грудня 2020 року українських пенсіонерів чекає ще одне підвищення виплат.

Нагадуємо, що експерти порадили українцям, як жити не тільки на пенсію. Так, одним із способів накопичення коштів на старість називають депозити в банку. Однак недолік такого варіанту - при закритті банку вкладнику виплатять лише до 200 тисяч гривень, а решту накопичену суму повернути не вдасться.

Ще один спосіб накопичення грошей, на думку експертів, покупка державних цінних паперів - облігацій внутрішньої держпозики в банку або через брокерів.