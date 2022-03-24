Допандемічний рівень пасажиропотоку - аеропорт «Харків» відновлює роботу

Відповідно до звітності, аеропорт «Харків» на 84% відновив кількість пасажирів, які користувалися послугами компанії до початку пандемії. Це дозволило аеропорту увійти в ТОП-3, поступившись місцем аеропорту міста Львів. Нагадаємо, що аеропорт входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського.
Згідно з даними Державіаслужби, послугами всіх аеропортів України в травні скористалися 1,16 мільйона осіб. Перше місце серед регіональних аеропортів зайняв Львів, а Харків піднявся на другу сходинку, хоча в попередні місяці йшов в рейтингу регіонів третім.
Після карантину і пом'якшення обмежень на в'їзд в низку країн, обсяг перельотів поступово відновлюється. Згідно з травневою статистикою поточного року, з Міжнародного аеропорту "Харків" здійснено всього на вісім вильотів менше, ніж за аналогічний період до пандемії - в травні 2019 року.
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