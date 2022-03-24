Допандемічний рівень пасажиропотоку - аеропорт «Харків» відновлює роботу

Відповідно до звітності, аеропорт «Харків» на 84% відновив кількість пасажирів, які користувалися послугами компанії до початку пандемії. Це дозволило аеропорту увійти в ТОП-3, поступившись місцем аеропорту міста Львів. Нагадаємо, що аеропорт входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського.

"У травні 2021 Міжнародний аеропорт "Харків" обслужив 95,9 тисячі пасажирів. Це дозволило зайняти за показником пасажиропотоку третю позицію серед аеропортів України і другу - серед регіональних аеропортів країни", - повідомила пресслужба компанії-оператора харківського аеропорту New Systems AM.

Згідно з даними Державіаслужби, послугами всіх аеропортів України в травні скористалися 1,16 мільйона осіб. Перше місце серед регіональних аеропортів зайняв Львів, а Харків піднявся на другу сходинку, хоча в попередні місяці йшов в рейтингу регіонів третім.

Після карантину і пом'якшення обмежень на в'їзд в низку країн, обсяг перельотів поступово відновлюється. Згідно з травневою статистикою поточного року, з Міжнародного аеропорту "Харків" здійснено всього на вісім вильотів менше, ніж за аналогічний період до пандемії - в травні 2019 року.