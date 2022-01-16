«Донбасенерго» на межі банкрутства

12:05 13 січень Київ, Україна

За рік виробництво електроенергії на «Донбасенерго» зменшилося майже вдвічі.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.



Якщо у 2020 році Слов'янська ТЕС виробила 3 млрд кіловат-годин електроенергії, то у 2021 році — 1,5 млрд. І це при тому, що з січня по травень 2020 року ТЕС взагалі не виробляла ресурс у зв'язку з ремонтом основного обладнання станції.



Зазначимо, що у 2021 році підприємство працювало у мінус. За підсумками першого півріччя «Донбасенерго» збільшило чистий збиток у 9,5 раза — до 202,52 млн гривень. Після цього акціонери підприємства вирішили ініціювати процедуру фінансового оздоровлення компанії до відкриття провадження у справі про банкрутство.