Долар виріс на 11 копійок: вечірній курс валют

18:45 30 червня Київ, Україна

До закриття міжбанку курси долара і євро зросли: долар додав 11 копійок на обох операціях, євро виріс на 3 копійки на купівлі і на 4 копійки на продажу.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1750-27,1950 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,3518-32,3729 грн/євро, торги по рублю - 0,3738-0,3742 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,07-27,30 гривні. Євро купують по 32,14 гривні, продають по 32,50 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,12-27,25 гривні, євро - 32,07-32,42 гривні.