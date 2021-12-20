Долар в серпні: прогноз аналітиків

15:11 04 серпень Київ, Україна

У серпні курс долара буде коливатися в межах 27,5-28,5 грн / $. Такий прогноз зробили аналітики ГК Forex Club

Платіжний баланс в червні був позитивним багато в чому за рахунок кредитного траншу від МВФ, але вже в липні-серпні він може бути дефіцитним. На думку аналітиків, зараз значний вплив на ринок роблять нерезиденти, які активно закривали свої інвестиційні позиції в липні і виходили з українських боргових паперів. Не дивлячись на те, що зараз відтік капіталу призупинився, він скоро хлине з новою силою.

"Після того як Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 6%, відтік капіталу призупинився, але, ймовірно, ненадовго, і в серпні вихід нерезидентів продовжиться, що буде давати на курс гривні", - зазначив Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club.

Крім цього у вересні Україна за єврооблігаціями повинна виплатити $ 1,4 млрд, і накопичення валюти по виплатах почнуться в серпні. Також уряд паралельно з цим веде переговори з МВФ щодо чергового кредитного траншу, який також заплановано на вересень.

Аналітики вважають, що Національний банк, швидше за все, продовжить виходити на міжбанківський ринок з валютними інтервенціями і, за їхніми прогнозами, долар може подолати липневий курсовий коридор 27,6-27,9 грн / $, і злетіти в ціні до 28 грн / $ .