Долар втрачає свої позиції в світі

13:57 14 вересень Київ, Україна

На світовому ринку валют експерти відзначили загальне падіння долара. Швидше за все це пов'язано не тільки з карантинними обмеженнями, але й безпосередньо залежить від стабільності економіки Сполучених Штатів Америки.

«Економіка Сполучених Штатів вже не буде тим локомотивом, яким була останні роки. Інвестиції, накопичені за цей час, будуть йти з країни. Це буде тиснути на долар і робити його слабкішим», - пояснює аналітик Віталій Сівач.

За його словами, останні 5 років долар зростав, тому що американські технологічні компанії залучали інвестиції з усього світу. А висока процентна ставка в доларах в порівнянні з іншими валютами підтримувала інтерес інвесторів до держборгу США.

Довіра до долара падає через подвійний дефіцит США, який зростає. Це бюджетний дефіцит і дефіцит поточного рахунку. США набагато більше імпортують, ніж експортують.