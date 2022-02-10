Долар втрачає позиції на валютному світовому ринку

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Щодо світових валют долар США дешевшає. Таку інформацію, в понеділок, 21 вересня 2020 року відзначили світові економічні експерти. Нестабільність американської економіки в умовах кризи привела до падіння позицій долара.

Трейдери чекають нових сигналів про прогрес в переговорах законодавців по черговому пакету заходів підтримки економіки, пише Bloomberg. Крім того, їхню увагу на цьому тижні знову направлено на голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла: у вівторок він виступить в комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США на тему підтримки економіки в умовах пандемії коронавірусу. У середу Пауелла очікує ще один виступ в Палаті представників, а в четвер - в банківському комітеті Сенату.

Курс євро до долара піднявся в ході торгів до $1,1860 в порівнянні з $1,1842 на закриття попередньої сесії. За даними газети Financial Times, Європейський центральний банк (ЄЦБ) почав оцінку свого ключового антикризового інструмента - програми викупу активів Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), обсяг яких становить на цей момент 1,35 трлн євро. Зокрема, ЄЦБ має намір оцінити, як довго варто продовжувати цю програму, відзначають джерела газети.

Вартість долара відносно єни опустилася до 104,36 єни в порівнянні з 104,57 єни в п'ятницю. Долар втрачає 0,2% в парі з фунтом стерлінгів і 0,3% в парі з австралійською нацвалютою. Індекс ICE, що відстежує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знизився на 0,1%. Більш широкий WSJ Dollar Index втрачає 0,2%.

Заява президента США Дональда Трампа про підтримку угоди, яка передбачає перехід популярного сервісу обміну короткими відео TikTok під контроль американських інвесторів, в тому числі Oracle Corp. і Walmart Inc., підтримала апетит до ризику на фінансових ринках.

"Угода все ще вимагає схвалення Пекіна, однак побоювання зростання напруженості у відносинах США та Китаю можуть ослабнути на деякий час", - цитує Dow Jones експертів Maybank.

Долар США подешевшав на 0,4% в парі з сінгапурським доларом, на 0,6% щодо південнокорейської вони і на 0,1% відносно юаня.